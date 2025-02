Comemoração de Joaquín Lavega - Edison Gamez / AFP

Venezuela - Reforço do Fluminense para 2025, Joaquín Lavega se destacou na derrota do Uruguai para a Argentina por 4 a 3, nesta sexta-feira (7), no Estádio Nacional Brígido Iriarte (VEN). Ele anotou dois gols para a Celeste na partida válida pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20.

De acordo com dados do site "Sofascore", ele ainda contribuiu com um corte e dois desarmes. Lavega também venceu um de quatro duelos aéreos e quatro de oito pelo chão.

Veja os gols:



O primeiro veio aos 15 minutos do segundo tempo. A zaga da Argentina não conseguiu afastar o perigo, e Lavega ficou com o rebote dentro da área. Ele finalizou de primeira e mandou a bola no canto direito do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa.

O atacante fez o segundo aos 30. Após um cruzamento pelo lado direito, Lavega apareceu nas costas da marcação e finalizou de perna esquerda para balançar as redes.



O Fluminense oficializou a contratação de Lavega no dia 30 de dezembro de 2024 . O atacante, de apenas 19 anos, assinou contrato válido até o fim de 2029.

Na última temporada, ele brilhou no River Plate-URU. Com a camisa do time de Montevidéu, ele disputou 37 partidas, fez 12 gols e deu quatro assistências. Lavega se apresenta ao fim do Sul-Americano sub-20, que termina em 16 de fevereiro.