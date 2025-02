Thiago Silva mostrou estar ansioso para entrar em campo contra o Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/02/2025 10:40 | Atualizado 08/02/2025 10:41

Rio - O Fla-Flu deste sábado (8) terá um sabor único para Thiago Silva. Isso porque será o primeiro do zagueiro desde que retornou ao Fluminense , no segundo semestre do ano passado. Em entrevista à 'FluTV', ele não escondeu a ansiedade para o clássico.

"Na minha infância vi muitos Fla-Flus pela televisão, no Maracanã. Agora, posso reviver esse momento dentro de campo. Vai ser mais do que especial", projetou o camisa 3.

No último duelo entre os rivais, em outubro de 2024, o zagueiro precisou ficar de fora por causa de um problema no calcanhar esquerdo. "Quando vencemos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, no ano passado, eu estava na arquibancada e já passou um filme na minha cabeça. Agora não vai ser diferente", disse.

Thiago Silva, inclusive, foi o responsável por marcar o gol que deu início à virada sobre o Vasco, na quarta (5), no Mané Garrincha. Para ele, a vitória foi importante não só pelo contexto, mas também por dar "mais moral" ao time antes de enfrentar o Flamengo.

O Fla-Flu será neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. O Tricolor ocupa a oitava posição na tabela, com dez pontos, e, o Rubro-Negro, a segunda, com 13.