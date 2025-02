Mbappé evitou a derrota do Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 08/02/2025 21:05

Rio - Em dia de homenagem para Marcelo, o Real Madrid empatou com o Atlético de Madrid por 1 a 1, neste sábado (8), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue saiu atrás no placar após gol de pênalti de Julián Álvarez, mas buscou o empate com Mbappé.

Entre os brasileiros, Rodrygo foi o destaque. O camisa 11 fez a jogada do gol de Mbappé, levou perigo em duas finalizações e foi uma das principais armas ofensivas da equipe merengue. Vini Jr, por sua vez, teve uma atuação discreta e foi bastante marcado pelos colchoneros.

Autor do gol de empate do Real Madrid, Mbappé chegou a 16 no Campeonato Espanhol. Na temporada 2024/25, soma 23 em 35 jogos disputados em todas as competições. O craque francês foi contratado após encerrar o vínculo com o Paris Saint-Germain, da França, e ficar livre no mercado.

Com o empate, o Real Madrid manteve a liderança e chegou aos 50 pontos, enquanto o Atlético de Madrid ocupa o segundo lugar, com 49. O Barcelona, por sua vez, é o terceiro com 45 e pode encostar em caso de vitória contra o Sevilla, neste domingo (9), às 17h (de Brasília), fora de casa.