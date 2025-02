Quando São Januário for fechado, a tendência é que o Vasco mande seus jogos no Nilton Santos - Leandro Amorim / Vasco

Quando São Januário for fechado, a tendência é que o Vasco mande seus jogos no Nilton SantosLeandro Amorim / Vasco

Publicado 08/02/2025 19:52

avançar em reuniões nos últimos dias com a prefeitura do Rio, o Vasco quer dar seguimento ao planejamento para a reforma de São Januário nos próximos dias. De acordo com o presidente Pedrinho, um dos desejos do clube é ouvir a torcida antes de algumas tomadas de decisão, especialmente em relação ao início das obras, que só será feito quando o clube tiver recursos. Rio - Após, o Vasco quer dar seguimento ao planejamento para a reforma de São Januário nos próximos dias. De acordo com o presidente Pedrinho, um dos desejos do clube é ouvir a torcida antes de algumas tomadas de decisão, especialmente em relação ao início das obras, que só será feito quando o clube tiver recursos.

"O Renato (Brito Neto), que é meu segundo vice, vai fazer alguns vídeos na VascoTV para ir contando passo a passo o que está acontecendo. Se acontecer a venda e a gente tiver uma receita para iniciar a obra esse ano, é uma coisa que vou querer dividir com a torcida, porque não sei como isso pode acontecer", disse Pedrinho ao "ge".

"Um exemplo: se a gente conseguir a venda até o meio do ano, eu quero saber do torcedor se ele prefere que eu faça a obra no meio do ano ou se eu deixo a obra para o próximo ano. Estou dando um exemplo, não tem nada programado para o meio do ano. Dependendo da hora em que aconteça essa venda do potencial construtivo, em que momento do ano aconteça, eu vou querer dividir com o torcedor para que a gente tome a melhor decisão", explicou.

A diretoria do Vasco tem evitado dar um prazo para o início das obras, já que houve frustração em relação a um acordo encaminhado e que não foi finalizado. De agora em diante, o clube pretende trabalhar com mais transparência em relação aos próximos passos.