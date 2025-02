Vegetti - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/02/2025 14:35

Rio - O Vasco oficializou a renovação de contrato do atacante Vegetti até o fim de 2026. O novo vínculo do Pirata com o Cruz-Maltino foi publicado no BID da CBF na tarde desta sexta-feira.

Principal nome do elenco, Vegetti recebeu uma valorização salarial por parte do clube. Agora, ele ganhará R$ 760 mil fixos de salário, fora bônus que podem aumentar o valor.



Ao longo das conversas, Vegetti se mostrou flexível para chegar a um acordo. Inicialmente, ele pediu um salário de mais de R$ 1 milhão, mas aceitou reduzir o valor.

Vegetti chegou ao Vasco no meio de 2023 e desde lá se tornou peça fundamental no clube carioca. No primeiro ano, ele auxiliou o Cruz-Maltino na luta contra o rebaixamento e no ano passado foi o artilheiro da equipe de São Januário.

No total, o centroavante entrou em campo em 77 partidas, fez 36 gols e deu cinco assistências. Antes de chegar ao Vasco, Vegetti passou por Belgrano, Instituto, Boca Unidos, Gimnasia e Colón, todas equipes da Argentina.