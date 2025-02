Philippe Coutinho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 07/02/2025 12:17

Rio - O Vasco informou que o apoiador Philippe Coutinho, de 32 anos, sofreu um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda no clássico contra o Fluminense, em Brasília. O veterano será preservado do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta segunda, em Bangu.

O apoiador fez o gol que abriu o placar para o Cruz-Maltino, mas acabou sendo substituído ainda aos 31 minutos do primeiro tempo. O Fluminense virou a partida e levou a melhor no clássico, encerrando a invencibilidade do Vasco em 2025.

Sem Coutinho, a tendência é que Dimitri Payet seja titular. O treinador Fábio Carille afirmou que estava avaliando a possibilidade de escalar os dois juntos no começo de uma partida, algo que nunca aconteceu.

Desde que voltou ao Vasco, o apoiador entrou em campo em 22 jogos, com cinco gols e uma assistência. O contrato de empréstimo de Coutinho, junto ao Aston Villa, vai até junho.