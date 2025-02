Payet em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Payet em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/02/2025 07:30 | Atualizado 07/02/2025 07:52

Rio - Autor do gol do Vasco na derrota diante do Fluminense, Philippe Coutinho voltou a sofrer com problemas físicos. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo e deve desfalcar o Cruz-Maltino nos próximos jogos, dando assim espaço para o francês Payet.

Coutinho abriu o placar com apenas um minuto de jogo, mas sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e foi substituído aos 30 minutos. Ele já havia alegado um incômodo durante o aquecimento, mas foi para o jogo mesmo assim. Ele será reavaliado.

Payet foi escolhido para entrar na vaga do camisa 11 contra o Fluminense. O técnico Fábio Carille tentou testá-lo juntos, mas entende que a equipe perde taticamente — apesar da qualidade técnica dos astros. Se antes tinha um dilema nas mãos, agora o caminho ficou facilitado.

Não é a primeira vez que Coutinho sofre com problemas físicos desde que retornou ao Vasco. Com isso, Payet volta a largar na frente numa disputa por posição. Na atual temporada, ele já atuou em cinco jogos e marcou duas vezes. Já o francês jogou quatro vezes e foi titular apenas em uma ocasião.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (10), às 20h horas (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino é o terceiro colocado, com 13 pontos.