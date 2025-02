Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/02/2025 21:53

Rio - O Vasco ainda não recebeu propostas de investidores para a compra das ações da SAF do Vasco. O presidente do clube, Pedrinho, confirmou a informação em conversa com a imprensa nesta sexta-feira, 7, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil.

"Eu tenho um NDA (Non Disclosure Agreement, que significa acordo de não divulgação) assinado. E, assim, para deixar claro que qualquer investidor - temos três NDA's assinados - e qualquer convite que seja feito será prontamente atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente aja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, neste momento, não lembro do tempo exato, mas acho que foi até um sorteio da Copa do Brasil, e lá já tinha NDA assinado", disse Pedrinho.

"Os números já estão com os investidores, os dados, as informações. E nenhuma proposta foi feita. Então, assim, que fique claro isso. É ruim ser repetitivo, mas eu já falei que o Vasco está, obviamente, disposto à venda. É isso que eu desejo, que eu quero, mas não depende de mim, depende dos investidores, e nenhum fez deles proposta. Não adianta ficar 'vende, Pedrinho, vende, Pedrinho', porque não é assim. Tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta e tenho que receber uma proposta", completou.

Em maio de 2024, uma liminar da 4ª Vara Empresarial do Rio garantiu o retorno do controle da SAF ao associativo. O desejo do clube, como pontuou Pedrinho, é encontrar um novo investidor.