Presidente do Vasco, Pedrinho - Dikran Sahagian/Vasco

Presidente do Vasco, PedrinhoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 07/02/2025 18:32

sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, realizado nesta sexta-feira (7), o mandatário segue monitorando possíveis nomes e confirmou o interesse em Rony, do Palmeiras. Rio - Presidente do Vasco, Pedrinho confirmou que o clube ainda está no mercado em busca de atacantes para reforçar seu elenco. Em entrevista ao "ge" durante o, realizado nesta sexta-feira (7), o mandatário segue monitorando possíveis nomes e confirmou o interesse em Rony, do Palmeiras.

"Não adianta esconder muito porque a análise de mercado de desempenho, todo mundo tem tudo mapeado de todas as prateleiras. Então são os nomes que rodam que vocês falam praticamente diariamente nos programas. O Rony é um deles, é um jogador pelo qual temos interesse, é uma negociação difícil pelos valores. A gente já conversa há bastante tempo", contou Pedrinho.

O ex-jogador também falou sobre a negociação frustrada com Bruma, que acabou declinando do acordo com o time carioca para fechar com o Benfica.

"A gente tinha uma situação muito bem acertada com o Bruma, um jogador que ninguém falou e que nosso scout identificou de uma forma muito positiva. Depois que o nome veio à tona, todo mundo falou que era um grande jogador. E a gente estava acertado, papel timbrado do Braga, contrato enviado ao atleta com todos os pedidos. E no último dia de janela de Portugal, aconteceu uma coisa muito inusitada: o Di María machucou no Benfica, o Benfica tem um jogador próximo", disse o presidente vascaíno.

"Era uma opção do jogador. O contrato estava com ele, a gente estava esperando um retorno do empresário e ele não retornou justamente por esse imbróglio. Estamos em busca de atacante de velocidade não de agora, mas essa dificuldade às vezes atrapalha um pouquinho. Por isso que as nossas negociações têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado a briga fica mais difícil para a gente", completou.

"Dói no meu ouvido muito mais do que dói no ouvido do torcedor porque é o meu CPF que está aqui. Tenho que ser responsável com o clube. Nós fomos agressivos, ninguém fica no sofá. As pessoas falam "tinha que ter ido lá". A gente tem que ir no atleta quando existir algum tipo de dúvida do atleta, mas não tinha dúvida nenhuma. Eu tinha papel timbrado do Braga, tinha contrato enviado ao atleta e só faltava ele assinar. Quando chegou num período, o empresário parou de responder, eu comecei a ir muito mais forte no empresário querendo uma resposta, aí ele resolveu me ligar e disse que o Benfica tinha entrado no circuito no último dia da janela de Portugal. Foi uma escolha do Bruma, não foi incompetência, atraso... Foi uma escolha do Bruma", finalizou Pedrinho.

Por fim, o presidente revelou que o orçamento disponível para o Vasco realizar suas contratações até o fim de 2025 é de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões).

"Se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, sabendo que eu ainda tenho outra janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Se eu quero um jogador de uma prateleira acima, como era o Bruma, que era um jogador de 7 milhões de euros, eu preciso de uma lógica financeira. Dando um exemplo, eu ofereço 2 milhões de dólares este ano, 1 milhão de dólares no segundo", finalizou.