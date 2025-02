Sorteio da Copa Brasil - Staff Images / CBF

Publicado 07/02/2025 16:15 | Atualizado 07/02/2025 16:32

Rio - Na tarde desta sexta-feira (7), um sorteio da CBF no hotel Hilton, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025. O Fluminense enfrentará o Águia de Marabá-PA. Já o Vasco medirá forças com União-MT. Botafogo Flamengo (classificados para a Libertadores) entram na terceira fase da competição.

Bahia, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo (classificados para a Libertadores), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice da Copa do Nordeste para o Fortaleza), Santos (campeão da Série B) e Cruzeiro (via Brasileirão) são os outros times que já estão na terceira fase.

Cabe destacar que, se anteriormente os times com melhores posições no ranking jogavam por um empate para avançarem, agora a igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis. A primeira fase deve ser disputada nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro.

Veja o resultado do sorteio:

CHAVE 1

Grupo 1: Asa-AL x Atlético-GO

Grupo 2: Jequié-BA x Retrô-PE

CHAVE 2

Grupo 3: Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Grupo 4: Boavista x CSA-AL

CHAVE 3

Grupo 5: união Rondonópolis-MT x Vasco

Grupo 6: Barcelona-RO x Nova Iguaçu

CHAVE 4

Grupo 7: Humaitá-AC x Operário-PR

Grupo 8: CSE-AL x Tombense-MG

CHAVE 5

Grupo 9: Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Grupo 10: Guarany-RS x Altos-PI

CHAVE 6

Grupo 11: Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Grupo 12: Maracanã-CE x Ferroviário-CE

CHAVE 7

Grupo 13: Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Grupo 14: Capital-DF x Portuguesa-RJ

CHAVE 8

Grupo 15: Sergipe x Ceará

Grupo 16: Parnahyba-PI x Confiança-SE

CHAVE 9

Grupo 17: Maringá-PR x Juventude-RS

Grupo 18: União-TO x América-RN

CHAVE 10

Grupo 19: Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Grupo 20: Portuguesa-SP x Botafogo-PB

CHAVE 11

Grupo 21: São Raimundo-RR x Grêmio

Grupo 22: Barcelona-BA x Athletic-MG

CHAVE 12

Grupo 23: Maranhão x Vitória

Grupo 24: Santa Cruz-RN x Náutico-PE

CHAVE 13

Grupo 25: Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Grupo 26: Oratório-AP x São José-RS

CHAVE 14

Grupo 27: Operário-MS x Criciúma

Grupo 28: Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

CHAVE 15

Grupo 29: FC Cascavel-PR x América-MG

Grupo 30: Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

CHAVE 16

Grupo 31: Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Grupo 32: Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas

CHAVE 17

Grupo 33: Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Grupo 34: Independência-AC x Manaus

CHAVE 18

Grupo 35: Trem-AP x Brusque-SC

Grupo 36: Olaria x ABC-RN

CHAVE 19

Grupo 37: Águia de Marabá-PA x Fluminense

Grupo 38: Dourados-MS x Caxias-RS

CHAVE 20

Grupo 39: Operário Várzea-Grandense-MT x Sport

Grupo 40: Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

*Times à esquerda são os mandantes.

Segunda fase



A segunda fase da Copa do Brasil será disputada entre os vencedores do grupo da mesma chave. Os mandos de campo já estão definidos.

Jogarão em casa os times vencedores dos seguintes grupos: 1; 4; 6; 7; 9; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 25; 28; 30; 31; 33; 36; 38; e 39. Os confrontos também serão em partida única.