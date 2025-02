Vini Jr vibra após marcar em vitória do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Vini Jr vibra após marcar em vitória do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 07/02/2025 22:23 | Atualizado 07/02/2025 22:25

Espanha - O Real Madrid abriu conversas para renovar o contrato de Vini Jr, que tem vínculo até junho de 2027 e multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões). A informação é do jornal "The Athletic".

Segundo a ESPN, as conversas estão em estágio inicial, e o clube espanhol não apresentou uma oferta inicial. Como Vini Jr está feliz e se sente valorizado no Real Madrid, não há pressa para acelerar as tratativas.

O brasileiro também é alvo do Fundo de Investimento Público (PFI) da Arábia Saudita . Mais cedo, a imprensa espanhola noticiou que o Al-Hilal deseja a contratação de Vini Jr já para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que começa em junho, nos Estados Unidos.