Vini Jr em jogo do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 07/02/2025 11:53

Rio - O desejo do futebol saudita por Vini Jr deverá se intensificar na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol "AS", o Al-Hilal deseja a contratação do brasileiro já para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será em junho, nos Estados Unidos.

A contratação de um astro para a competição é um desejo da equipe de Jorge Jesus. Além de Vini Jr, outro nome que vem sendo ventilado é o de Mohamed Salah, que tem contrato com o Liverpool somente até junho, e pode sair de graça.

Escolhido pela Fifa como melhor do mundo em 2024, Vini Jr não vive seu melhor momento no Real Madrid. O começo de ano do brasileiro tem sido irregular e o atacante vem recebendo críticas da imprensa espanhola.

Apesar disso, o brasileiro, de 24 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e já deixou claro em entrevistas que está feliz no clube espanhol e não deseja deixá-lo.