Jimmy Butler acertou com o Golden State Warriors e escolheu a número 10 em homenagem a NeymarNoah Graham / AFP

Publicado 07/02/2025 09:20

Rio - Novo reforço do Golden State Warriors, Jimmy Butler vestirá um novo número. O ala, de 35 anos, foi trocado pelo Miami Heat, nesta quinta-feira (6), e apresentado no mesmo dia pela nova equipe, mas algo chamou a atenção: ele utilizará um novo número. O motivo? Uma homenagem a Neymar.

"Ele (Neymar) é um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir. E eu aprendo com isso", disse o novo ala dos Warriors em entrevista ao jornal "The Guardian".

Butler é amigo de Neymar. O jogador de basquete já esteve de férias no Brasil junto do craque brasileiro e chegou a participar do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, no ano passado, quando deu uma camisa e um tênis para ajudar na arrecadação.

Será a primeira vez que o Butler utilizará a camisa 10 em sua carreira. Na escola, ele usou o número 1, enquanto na universidade vestiu a 33. Já na NBA, usou três diferentes: no Chicago Bulls, a 21, enquanto no Minnesota Timberwolves e Philadelphia 7ers vestiu a 23. Já no Miami Heat, ele usou a 22.

Após seis temporadas no Miami Heat, Butler foi trocado com o Golden State Warriors. O jogador estava insatisfeito com o rumo da franquia nos últimos anos e pediu para ser trocado, em dezembro. Na nova equipe, ele jogará junto com Stephen Curry.