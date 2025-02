Iago fez o gol da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano sub-20 - Juan Barreto / AFP

Iago fez o gol da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano sub-20Juan Barreto / AFP

Publicado 07/02/2025 20:48

Nesta sexta-feira (7), o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 no Estádio Olímpico UCV, em Caracas (VEN), pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20. Iago, do Flamengo, fez o único gol da partida. Aos seis minutos do primeiro tempo, Pedrinho cobrou escanteio, e o zagueiro subiu para finalizar de cabeça e colocar a Seleção em vantagem no marcador.

"Uma jogada que a gente vem trabalhando bastante, nas bolas paradas. Consegui aproveitar o cruzamento do Pedrinho. A gente vem sabendo aproveitar bastante", disse Iago, em entrevista após a partida.

Assim como na rodada passada, diante do Uruguai , o Brasil também precisou lidar com a inferioridade numérica em campo. Depois dos 40 minutos do segundo tempo, Igor Cerrote levou o segundo cartão amarelo por demorar a cobrar uma falta e acabou expulso. Apesar disso, a Seleção assegurou a vitória.

"Faz parte do jogo. A partir do momento que estamos com o placar em nosso favor, era meio óbvio que eles viriam para cima, mas conseguimos suportar bem com um homem a menos, como no jogo passado. A gente soube se suportar bem e sair com a vitória, que era o mais importante", finalizou Iago.

A seleção brasileira sub-20 volta a campo na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no mesmo estádio. A partida é válida pela terceira rodada do hexagonal final da competição.