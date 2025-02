Gabriel Bortoleto posa para foto com novo macacão da Sauber - Divulgação / Sauber

Publicado 07/02/2025 19:01

Gabriel Bortoleto conheceu nesta sexta-feira (7) o macacão que utilizará durante sua primeira temporada na Fórmula 1. A roupa da Sauber terá predominantemente as cores preto e verde. O nome do piloto brasileiro e o número 5, escolhido por ele, aparecem na altura da coxa.

Pouco acima, há destaque para a bandeira do Brasil, acompanhada do nome do jovem de 20 anos.

Gabriel Bortoleto chega à elite do automobilismo depois de conquistar bons resultados nas categorias de base: venceu a Fórmula 3, em 2023, a Fórmula 2, em 2024, e ganhou o prêmio de Novato do Ano da FIA.

O piloto será o primeiro do Brasil na Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa deixou a Williams. A estreia acontecerá no dia 16 de março, data de início da temporada com o GP da Austrália.