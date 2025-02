Neymar em treino do Santos - Divulgação / Santos

Publicado 07/02/2025 17:56

São Paulo - O Santos deverá retomar o planejamento de obras e modernização do CT Rei Pelé. A opinião de Neymar, que conversou com a diretoria do Santos, e disse que as instalações do CT precisam de melhorias na infraestrutura, foi importante para a decisão. A informação é do "ge".



De volta ao clube paulista, o craque alertou os dirigentes que o local de treinos do Santos estaria o mesmo desde 2013, quando ele deixou o Peixe para se transferir ao Barcelona. O objetivo, então, é dar continuidade a reforma iniciada por Marcelo Teixeira no ano passado.

A primeira melhoria seria nos quartos do hotel do CT, armários e layout do local, assim como uma reforma nos banheiros. A previsão era que essa etapa acontecesse em janeiro, enquanto o elenco estivesse nos Estados Unidos. No entanto, com a desistência da pré-temporada no exterior, as obras precisaram ser postergadas.

Caso o Santos chegue a um acordo com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro, existe a possibilidade de que o hotel do CT Rei Pelé seja fechado para a reforma. Com isso, os atletas precisariam ser concentrados em outro lugar.



Algumas das mudanças realizadas pela diretoria de Teixeira foram as camas e lençóis, sob pedido de alguns atletas. O zagueiro Gil, por exemplo, tinha dificuldades para dormir na instalação por causa de sua altura.

O clube também adicionou uma mesa de sinuca e videogames à área de convivência do CT, que foi pintado e teve a área dos jardins reestruturada. A Santos TV também não fica mais no hotel, e foi colocada na parte da imprensa.