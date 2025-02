Endrick em jogo do Real Madrid - AFP

Publicado 07/02/2025 17:50

Rio - Reforço do Real Madrid para a atual temporada europeia, Endrick, de 18 anos, tem atuado menos que deveria e isso o fez perder espaço na seleção brasileira. No entanto, o jornal espanhol "AS" elogiou o desempenho do jovem e afirmou que ele poderia ser mais útil ao clube espanhol se tivesse mais chances.

"Tudo indica que, se tivesse tido mais oportunidades, Endrick teria marcado mais gols: é o jogador do elenco com melhor média de gols por minuto", disse a publicação.

O brasileiro voltou a balançar as redes pelo Real Madrid na vitória por 3 a 2 sobre o Leganés na Copa do Rey. No total, Endrick entrou em campo em 22 jogos e anotou cinco gols. A publicação também destacou o faro de gols do jovem em torneios diferentes.

"Ele também é um artilheiro dinâmico, tendo marcado em três competições diferentes (Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões) das quais participou até agora. Ele não jogou na Supercopa Europeia, na Copa Intercontinental ou na Supercopa da Espanha. Se eu tivesse feito isso, quem sabe se eu já teria marcado em seis competições", afirmou.