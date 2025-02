Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 17:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, criticou a postura de alguns homens que se relacionam com mulheres sempre pensando que são interesseiras. Na opinião dela, pessoas que agem dessa forma demonstram que não estão dispostas a se doar em uma relação.

"Pode ver uma mulher como interesseira, porque um homem que tem algo e sabe o seu papel de cavalheiro investirá na sua mulher sem problema algum, porque não há melhor investimento do que uma mulher", disse em entrevista ao portal "Popular".

Em relação as suas experiência pessoal, Eli Villagra afirmou que nunca passou por isso, porque consegue perceber antes de dar a oportunidade esta característica nos homens.

"Não, graças a Deus não, sempre tive poucos e longos relacionamentos, e não posso reclamar disso. Além disso, eu não me permitiria ficar com um homem que quisesse me chamar de egoísta, porque um homem de verdade sabe que deve dar sem que lhe peçam ou implorem", disse.