Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Rony em treino do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 07/02/2025 16:20

Rio - O Atlético-MG pode ser o destino do atacante Rony. De acordo com informações do portal "GE", o Galo voltou a negociar com o Palmeiras pelo jogador e está otimista em relação a um desfecho positivo. O Alviverde deseja vender o centroavante.

Rony esteve muito perto do Al-Rayyan, do Catar, mas os problemas burocráticos no fim da janela de transferência melaram a contratação. Sem espaço no Palmeiras, o atacante segue com possibilidades de ser negociado.

O Fluminense foi o clube do Brasil que mostrou o maior interesse por Rony, mas a negociação não avançou devido ao pedido salarial do atacante. Vasco e Santos também buscaram a contratação do jogador.

Revelado pelo Remo, o atacante passou por Cruzeiro, Náutico e Athletico-PR, antes de chegar no Palmeiras. No Verdão, ele colecionou títulos desde que chegou em 2020. Destaque para duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.