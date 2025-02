Torcida do Boca Juniors em La Bombonera - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 07/02/2025 10:43 | Atualizado 07/02/2025 11:07

Rio - Um dos gigantes da América do Sul, o Boca Juniors tem um projeto ambicioso para o futuro. O clube argentino planeja aumentar a capacidade da Bombonera de 54 mil para 80 mil lugares, em 2026, segundo o canal TyC Sports, da Argentina.

O presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, já preparou o anúncio da reforma do estádio. Além da ampliação, também seria construída uma quarta plataforma e seria feita uma modificação na altura do campo de jogo. O clube já possui fundos para começar a obra.

O estádio da Bombonera foi inaugurado em maio de 1940. O nome oficial homenageia o ex-presidente Alberto José Armando, enquanto o famoso apelido é por causa da sua forma retangular como a de uma caixa de bombons.