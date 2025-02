Poatan é o atual campeão meio-pesado e astro do UFC - (Foto: Reprodução)

Poatan é o atual campeão meio-pesado e astro do UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 07/02/2025 10:00

Atual detentor do cinturão meio-pesado do UFC e ex-campeão peso-médio, Alex Poatan se tornou um dos lutadores mais temidos e assustadores dentro da organização. Desde que chegou ao Ultimate, em 2021, o brasileiro já venceu nove lutas, sendo sete delas por nocaute, sendo a maioria deles de maneira impressionante sobre seus adversários.



Seus nocautes avassaladores fizeram com que Alex Poatan se tornasse um lutador temido e até "evitado" por alguns lutadores. É o caso de Michael Page, que no último sábado (1º), subiu para a divisão peso-médio e, no card do UFC Arábia Saudita, derrotou Shara Magomedov, que até então estava invicto. Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", "MVP" demonstrou interesse em subir até mesmo para a divisão dos meio-pesados, mas afirmou que um duelo contra o brasileiro não está em seus planos.



"Aquele cara (Poatan) é muito perigoso, mano. Vou ficar longe dele. Mas eu realmente posso me ver fazendo uma luta na divisão de cima de novo. Para mim, quando estou lutando apenas na trocação, eu posso lutar até de peso pesado. Não importa pra mim. Porque eles são trocadores. Por mais que esses caras tenham poder, eles vão acertar algo eficaz. Eu sei da qualidade deles, o que eles podem entregar, mas posso fazer isso a qualquer momento. Se a luta é empolgante o suficiente e o encaixe fizer sentido, 100% posso lutar", afirmou Michael Page.