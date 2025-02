Luta principal do LFA 201 vai colocar duas feras do peso-palha frente a frente - (Foto: Divulgação)

Luta principal do LFA 201 vai colocar duas feras do peso-palha frente a frente(Foto: Divulgação)

Publicado 06/02/2025 16:00 | Atualizado 06/02/2025 17:48

Disputas de cinturão confirmadas para o LFA 201, a primeira edição do evento no Brasil neste ano, marcado para esta sexta-feira (7/2), no município paulista de Cajamar. Os quatro postulantes aos dois títulos que estarão em disputas venceram a batalha contra a balança na tarde desta quinta-feira.



O card principal do evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil e o restante do mundo pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília, com comentários em português e inglês.



A luta principal abriga a disputa do título mundial peso-palha feminino. A campeã, a potiguar Rose Conceição, vai colocar o posto em jogo diante da desafiante baiana Lany Silva em um combate de cinco rounds previstos.



“Eu estou pronta para manter esse cinturão e apresentar uma excelente performance", afirmou a campeã.



“Estou muito confiante na minha mão, acho que ela vai sentir. Sinto que não vai durar os cinco rounds", rebateu a desafiante.

Leia Mais Com CBJJD em expansão para Rondônia e Mato Grosso, Carlão Barreto celebra: 'Novos patamares'

'Liberdade de expressão', explica presidente do UFC após não punir elogios a Hitler

Projetos sociais que levam lutas a jovens de comunidades são alavancados por leis de incentivo

Na penúltima luta da noite, o paulista Marcos “Tailandês” Degli e o carioca Lincon Santos duelam pelo cinturão interino peso-pena masculino, também com previsão de cinco rounds.



“Eu já me imaginava lutando com esse adversário e já tinha um raio-x dele quando eu ainda era amador", revelou Degli. “Vejo ele na frente do meu sonho, mas não o vejo me parando. Vou vencer e trazer essa cinta para minha família", concluiu.



“Vou apresentar a ele e a vocês a minha melhor versão, vou dar um grande show", disse, por sua vez, Santos. “Sei que será uma luta difícil, mas estou pronto para qualquer situação. Não vejo esta luta durar cinco rounds".



Também vale destacar que o card terá três duelos internacionais entre Brasil e Rússia: José Delano x Abumuslim Alikhanov, pelos penas; Paulo Henrique Laia x Vladimir Kanunnikov, pelos leves; e André Vieira x Vladimir Daineko, pelos pesados. Na penúltima luta da noite, o paulista Marcos “Tailandês” Degli e o carioca Lincon Santos duelam pelo cinturão interino peso-pena masculino, também com previsão de cinco rounds.“Eu já me imaginava lutando com esse adversário e já tinha um raio-x dele quando eu ainda era amador", revelou Degli. “Vejo ele na frente do meu sonho, mas não o vejo me parando. Vou vencer e trazer essa cinta para minha família", concluiu.“Vou apresentar a ele e a vocês a minha melhor versão, vou dar um grande show", disse, por sua vez, Santos. “Sei que será uma luta difícil, mas estou pronto para qualquer situação. Não vejo esta luta durar cinco rounds".Também vale destacar que o card terá três duelos internacionais entre Brasil e Rússia: José Delano x Abumuslim Alikhanov, pelos penas; Paulo Henrique Laia x Vladimir Kanunnikov, pelos leves; e André Vieira x Vladimir Daineko, pelos pesados.

CARD COMPLETO:



LFA 201

Ginásio do Polvilho, Cajamar-SP

Sesta-feira, 7 de fevereiro de 2025



Card principal

Peso-palha: Rose Conceição x Lany Silva

Peso-pena: Marcos Degli x Lincon Santos

Peso-pena: José Delano x Abumuslim Alikhanov

Peso-leve: Paulo Henrique Laia x Vladimir Kanunnikov

Peso pesado: André Vieira x Vladimir Daineko

Peso-galo: Rafael Vinícius Costa x Janderson Correia



Card preliminar

Peso-pena: Cássio Barão x Kauê Vaz

Peso-galo: Mackson Lee x Filipe Zacaron

Peso-pena: Gustavo Henrique x Pedro Dantas

Peso-palha: Natália Alves x Nawira Ferreira

Peso pesado: Mostafa Salehizadeh x Welerson Oliveira

Peso-galo: Victor Gabriel x Marcos Aurélio

Peso pesado: Guilherme Uriel x Hyago Silva

Peso-mosca: Ruth Pereira x Leidiane Fernandes

Peso-pena: Eduardo Dutra x Sérgio Murilo