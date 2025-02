Daiane Campos é a musa do Criciúma - Divulgação

Publicado 07/02/2025 10:18

Musa do Criciúma, a catarinense Daiane Campos realizou um sonho de criança, que era conhecer o Rio de Janeiro. A beldade esteve na cidade entre o fim de dezembro e início de 2025 graças a um presente de uma amiga, que a convidou para a viagem.



Ela ficou encantada com a paisagem e com os principais cartões postais da Cidade Maravilhosa, mas teve um local que chamou mais a atenção, o Morro do Vidigal.



"A vista de cima (Morro do Vidigal) é coisa de outro mundo, principalmente à noite, quando vemos a cidade lá embaixo toda iluminada, junto ao mar. Um sonho!", afirmou.



Após a experiência, a musa do Criciúma não descarta voltar ao Rio em breve, para desfilar em alguma escola de samba no Carnaval.



"Já recebi alguns convites, mas ainda não consegui ajustar minha agenda. Quero pensar com carinho neste tema e brilhar na avenida", completa.