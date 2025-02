Kayky está de volta ao Bahia - Divulgação/X @ecbahia

Kayky está de volta ao BahiaDivulgação/X @ecbahia

Publicado 07/02/2025 17:20

Salvador - O Bahia oficializou, nesta sexta-feira (7), o retorno de Kayky, que é cria das categorias de base do Fluminense . O atacante pertence ao Manchester City e ficará emprestado ao Esquadrão até o fim da temporada.

Kayky se profissionalizou no Tricolor das Laranjeiras, em 2021. Ele atuou em apenas 37 partidas, fez quatro gols e deu quatro assistências. No meio da temporada, foi negociado com o Manchester City por dez milhões de euros (R$ 61,7 milhões na cotação da época).

Ele, porém, teve pouco espaço na Inglaterra. Por isso, acabou emprestado ao Paços de Ferreira (POR) e ao próprio Bahia. Seu último clube antes de retornar ao Esquadrão foi o Sparta Rotterdam (HOL).

A primeira do jovem jogador pelo Bahia aconteceu em 2023, mas acabou interrompida por uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.