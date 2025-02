Da esquerda para direita: Luis Enrique, Hakimi, Vitinha e Nuno Mendes - Franck Fife / AFP

Publicado 07/02/2025 18:23 | Atualizado 07/02/2025 18:25

França - O PSG acertou a renovação de contrato do técnico Luis Enrique, que passou a ser válido até 2027. Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) e Yoram Zague (2028) também estenderam o vínculo. O clube da capital francesa fez o anúncio nesta sexta-feira (7), antes do jogo contra o Monaco, no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain também anunciou que Ibrahim Mbaye e Naoufel El Hannach assinaram os primeiros contratos profissionais. O vínculo da dupla vai até 2027.

"Esses anúncios são mais exemplos das bases sólidas e de longo prazo que estabelecemos no Paris Saint-Germain – baseadas no desenvolvimento de grandes talentos, que acreditam no projeto, que lutam pela camisa e que colocam o coletivo acima de tudo", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.