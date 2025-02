Diego Minete foi um dos destaques do sub-15 do Vasco no ano passado - Dikran Sahagian/Vasco

Rio - Com passagem pela seleção brasileira sub-15 e com passaporte italiano, o atacante Diego Minete, do Vasco, foi procurado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC). Uma das principais promessas da base vascaína, o jogador foi convidado recentemente para treinar com o elenco principal.

Diego Minete tem passaporte italiano por causa da família do pai, que tem ascendência italiana. A federação de futebol da Itália procurou o jogador para saber seus planos de carreira. O jovem avalia a possibilidade de defender a Azurra futuramente, mas a decisão só poderá ser tomada quando completar 18 anos.

No ano passado, Diego Minete estreou pela Seleção sub-15 após integrar a primeira lista de convocados da geração 2009. Em 2024, o atacante fez mais de 40 gols e foi campeão e artilheiro da Copa Rio, com 16 gols. O jovem, de 16 anos, deve assinar o primeiro contrato profissional com o Vasco neste ano.