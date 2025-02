Vegetti tem média de um gol por jogo pelo Vasco neste início de ano - Matheus Lima / Vasco

Vegetti tem média de um gol por jogo pelo Vasco neste início de anoMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/02/2025 10:00

Rio - Principal nome do Vasco , Pablo Vegetti vive um ótimo início de temporada. O centroavante já balançou as redes cinco vezes e é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca até aqui. O Cruz-Maltino, inclusive, oficializou a renovação de contrato do camisa 99

O argentino tem média de um gol por jogo neste ano, com direito a dois dobletes - contra Volta Redonda e Portuguesa. A outra vítima do atacante foi o Madureira. Já na derrota por 2 a 1 para o



No ano passado, Vegetti foi um dos maiores artilheiros do país. Ao todo, foram 23 gols, ficando atrás somente de Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians.



Já em 2023, quando chegou, teve papel essencial na arrancada do Vasco para permanecer na Série A. Em 21 jogos, marcou dez vezes. Agora, neste ano, dá indícios de que terá mais uma temporada goleadora. O argentino tem média de um gol por jogo neste ano, com direito a dois dobletes - contra Volta Redonda e Portuguesa. A outra vítima do atacante foi o Madureira. Já na derrota por 2 a 1 para o Fluminense , deu assistência para Coutinho balançar a rede.No ano passado, Vegetti foi um dos maiores artilheiros do país. Ao todo, foram 23 gols, ficando atrás somente de Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians.Já em 2023, quando chegou, teve papel essencial na arrancada do Vasco para permanecer na Série A. Em 21 jogos, marcou dez vezes. Agora, neste ano, dá indícios de que terá mais uma temporada goleadora.