Jorge Jesus e Neymar no Al-HilalReprodução / Instagram

Publicado 08/02/2025 19:12

Rio - O técnico Jorge Jesus admitiu que Neymar saiu chateado do Al-Hilal, principalmente com ele. Em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, o ex-técnico do Flamengo confirmou que o atacante deixou a Arábia Saudita decepcionado.

"Sim, acredito que ele saiu triste daqui. Principalmente comigo", contou Jesus.

Mesmo com o atrito, Jesus fez questão de exaltar Neymar e encheu o brasileiro de elogios.

"Sem dúvidas, foi o melhor jogador que eu trabalhei, desde que sou treinador", finalizou Jorge Jesus.