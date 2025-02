Luka Doncic é o novo astro do Los Angeles Lakers - Noah Graham / AFP

Publicado 08/02/2025 18:00 | Atualizado 08/02/2025 18:07

Rio - Luka Doncic já conquistou o coração dos torcedores do Los Angeles Lakers. O esloveno, de 25 anos, chegou em uma troca envolvendo o ala-armador Max Christie, o ala-pivô Anthony Davis e uma escolha de Draft, o recrutamento de universitários. Nos últimos dias, as camisas com nome e número do astro esgotaram em poucas horas nas lojas da franquia.

A troca envolvendo Doncic e Davis é considerada uma das mais bombásticas da história da NBA. A ida do astro esloveno gerou impacto na comunidade do basquete, deixando os principais nomes da liga surpresos com a decisão do Dallas Mavericks — que tomou a iniciativa em procurar os Lakers para negociar a troca. O próprio jogador admitiu que ficou magoado com a escolha.

O esloveno entrou na NBA em 2018. No início da carreira, defendeu o Real Madrid, onde foi o destaque da conquista da Euroliga com apenas 18 anos, além de vencer três títulos nacionais. O jogador foi escolhido pelo Atlanta Hawks, mas trocado como Dallas Mavericks por Trae Young. Em sete temporadas, foi cinco vezes selecionado para o All-Star, além de vice-campeão da NBA e cestinha da liga uma vez.

Luka Doncic teve o primeiro contato com a torcida dos Lakers na última quinta-feira (6), quando ficou no banco de reservas para acompanhar a vitória sobre o Golden State Warriors por 120 a 112. Antes do jogo, o astro foi apresentado para os torcedores presentes na Crypto Arena. A expectativa é de que o esloveno faça sua estreia na próxima terça (11), contra o Utah Jazz, em Los Angeles.