Kauã Elias foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Kauã Elias foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk, da UcrâniaDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 08/02/2025 15:30 | Atualizado 08/02/2025 15:31

Rio - Kauã Elias não é mais jogador do Fluminense. O centroavante, de 18 anos, foi anunciado neste sábado (8) pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nos últimos dias, ele se despediu de familiares e amigos, e viajou para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas com o novo clube.

Revelado pelo Fluminense, Kauã Elias sempre despertou o interesse de clubes europeus. O Tricolor vendeu o jogador por 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 113 milhões), além de permanecer com 10% dos direitos econômicos.

Kauã Elias estreou pelo profissional em 2023. No ano passado, se firmou no time principal e foi fundamental para ajudar a evitar o rebaixamento no Brasileirão. Ao todo, disputou 47 jogos, marcou oito gols e deu duas assistências, além de fazer parte dos títulos da Libertadores 2023 e Recopa 2024.

Já na base, Kauã Elias teve passagens pela seleção brasileira sub-17, onde foi campeão do Sul-Americano de 2023. Durante a competição, marcou quatro gols e foi o artilheiro. Ao todo, soma nove gols em 12 partidas com a camisa amarelinha da categoria.