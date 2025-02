Cristiano Ronaldo e Marcelo fizeram história no Real Madrid - Reprodução

Publicado 08/02/2025 15:10

anunciou sua aposentadoria na última quinta-feira (6). Espanha - Ídolo do Real Madrid, Marcelo será homenageado pelo clube antes do clássico deste sábado (8), com o Atlético, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro, que fez história no time merengue,

"Nosso estádio terá a oportunidade de se despedir e reconhecer o brasileiro", diz trecho do comunicado do Real Madrid.

Marcelo se tornou uma lenda com a camisa do Real Madrid. Ao todo, foram 546 jogos e 25 títulos: cinco Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, seis La Ligas, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

A decisão do ex-lateral de se aposentar se deu após ele ter seu contrato rescindido pelo Fluminense, clube do qual se tornou ídolo. Em novembro, a diretoria tricolor optou por encerrar o vínculo após o craque se desentender com o técnico Mano Menezes.