Kevin De Bruyne celebra gol marcado para selar a classificação do Manchester CityJustin Tallis / AFP

Publicado 08/02/2025 12:00 | Atualizado 08/02/2025 12:03

O Manchester City levou um grande susto, mas conseguiu passar pelo Leyton Orient, da Terceira Divisão, e avançar de fase na Copa da Inglaterra. O time da casa conseguiu abrir o placar, mas sofreu a virada e foi eliminado do torneio.

Mesmo poupando titulares, o técnico Pep Guardiola esperava uma vitória tranquila, mas foi surpreendido na primeira etapa. Com os estreantes Vitor Reis, ex-Palmeiras, e o espanhol Nico González, os visitantes foram para cima no início do jogo, mas desperdiçaram finalizações com Grealish, Gundogan e Savinho.



Sem nada a perder, o Leyton Orient não sentiu a pressão e deu a resposta em campo. Aos 13 minutos, Kelman ganhou do zagueiro brasileiro na corrida e fez o goleiro Ortega trabalhar para evitar o gol. Dois minutos depois, porém, Perkins roubou a bola de Nico González e Donley arriscou o tiro do meio-campo, encobrindo Ortega, que ainda viu a bola tocar em suas costas, para abrir o placar para os anfitriões.



A partir daí, o controle do City foi quase completo. Inspirado, o goleiro Keeley se desdobrava para evitar o tento de empate e até Donley, principal jogador do Leyton Orient, salvou uma bola certeira de Bernardo Silva. Do outro lado, já nos acréscimos da etapa inicial, Ortega defendeu a finalização do camisa 17 e não deixou que os visitantes se complicassem na partida.



O cenário pouco mudou no segundo tempo, com o Leyton Orient fechado na defesa tentando segurar o poderoso ataque do time celeste. Aos 10 minutos, Rico Lewis recebeu o passe de Grealish na entrada da área e bateu forte, a bola desviou em Khusanov e enganou Keeley: 1 a 1.



Incomodado com o empate, Guardiola mandou Foden e De Bruyne disposto a virar a partida. Com mais volume de jogo, o conjunto de Manchester acertou a trave, com McAtee, mas conseguiu tomar a dianteira no marcador somente aos 33 minutos, quando Grealish cruzou e De Bruyne tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 1.



O sexto colocado da Terceira Divisão Inglesa mostrou coragem e brigou até o último minuto pelo empate, mas não conseguiram fazer o gol.

Agenda

Agora, o Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (11), diante do Real Madrid, às 17h (de Brasília), no Ettihad Stadium, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões.