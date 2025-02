Emprestado pelo Flamengo, Carlos Alcaraz fez sua estreia pelo Everton, da Inglaterra, neste sábado (8) - Paul Ellis / AFP

Emprestado pelo Flamengo, Carlos Alcaraz fez sua estreia pelo Everton, da Inglaterra, neste sábado (8)Paul Ellis / AFP

Publicado 08/02/2025 14:45 | Atualizado 08/02/2025 14:49

Rio - Emprestado pelo Flamengo, o atacante Carlos Alcaraz estreou pelo Everton. O jogador entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo na derrota diante do Bournemouth por 2 a 0, neste sábado (8), no Goodison Park, pela Copa da Inglaterra.

Alcaraz finalizou duas vezes, sendo uma na trave, e acertou 14 de 15 passes. O jogador foi emprestado por seis meses com cláusula de compra obrigatória em cerca de 20 milhões de dólares (R$ 115,1 milhões), em caso de cumprimento de metas estabelecidas.

Com a derrota, o Everton foi eliminado na Copa da Inglaterra. O Bournemouth, por sua vez, foi às oitavas de final. No Campeonato Inglês, os Toffees ocupam o 16º lugar com 26 pontos e lutam contra o rebaixamento em mais uma temporada.