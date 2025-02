Dricus Du Plessis e Sean Strickland vão fazer revanche pelo cinturão peso-médio - (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Dricus Du Plessis e Sean Strickland vão fazer revanche pelo cinturão peso-médio (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Publicado 08/02/2025 18:00

A cidade de Sydney, na Austrália, recebe neste sábado (8) o UFC 312, evento que contará com duas disputas de cinturão para os fãs de MMA. Na luta principal, o campeão peso-médio Dricus Du Plessis defende seu cinturão em revanche contra o rival Sean Strickland. Já no co-main event, Weili Zhang coloca seu título peso-palha em disputa contra a invicta Tatiana Suarez.



O UFC 312 contará também com quatro brasileiros em ação. No card principal, o peso-pesado Tallison Teixeira faz sua estreia na organização em duelo contra Justin Tafa, enquanto o meio-pesado Rodolfo "Trator" Bellato enfrenta Jimmy Crute. No card preliminar, o peso-pena Gabriel Mosquitinho e a peso-mosca encaram Jack Jenkins e Wang Cong, respectivamente.

Leia Mais Projetos sociais que levam lutas a jovens de comunidades são alavancados por leis de incentivo

Lutador do UFC descarta luta contra Poatan e explica: 'Ele é muito perigoso'

Com promessa de grandes disputas, Cascais (POR) recebe World Cup da ISBJJA em abril

Du Plessis e Strickland se reencontraram em aguardada revanche



Dono do cinturão peso-médio, Dricus Du Plessis (22v-2d) chega ao UFC 312 para sua segunda defesa de título. O sul-africano, vale lembrar, conquistou a cinta em janeiro do ano passado, no UFC 297, ao derrotar justamente Sean Strickland em uma polêmica decisão dividida após cinco rounds disputados. Sua última luta aconteceu em agosto, no UFC 305, quando superou o ex-campeão Israel Adesanya por finalização no quarto round.



Já Sean Strickland (29v-6d), logicamente, quer vingar a polêmica derrota para Dricus Du Plessis, que na época, representou a perda do cinturão peso-médio, que estava em sua posse. O lutador norte-americano entrou em ação pela última vez em junho do ano passado, no card do UFC 302, quando derrotou o brasileiro Paulo Borrachinha na decisão dividida.



Weili Zhang defende cinturão contra a invicta Tatiana Suarez



O co-main event do UFC 312 reserva mais uma defesa de cinturão para Weili Zhang (25v-3d). A chinesa, que vem embalada por quatro vitórias consecutivas no Ultimate, fez sua apresentação mais recente em abril do ano passado, no histórico UFC 300, quando derrotou a compatriota Yan Xiaonan na decisão unânime dos jurados. Antes disso, vinha de triunfos sobre Amanda Lemos, Carla Esparza e Joanna Jedrzejczyk, respectivamente.



Pela frente, Weili Zhang terá Tatiana Suarez (10v-0d). A norte-americana, de 34 anos, está invicta em sua carreira no MMA, com 10 vitórias contabilizadas. Pelo UFC, onde luta desde 2016, Tatiana possui sete resultados positivos, o último deles em agosto de 2023, quando levou a melhor sobre a ex-campeã Jessica Bate-Estaca por finalização no segundo round. Dono do cinturão peso-médio, Dricus Du Plessis (22v-2d) chega ao UFC 312 para sua segunda defesa de título. O sul-africano, vale lembrar, conquistou a cinta em janeiro do ano passado, no UFC 297, ao derrotar justamente Sean Strickland em uma polêmica decisão dividida após cinco rounds disputados. Sua última luta aconteceu em agosto, no UFC 305, quando superou o ex-campeão Israel Adesanya por finalização no quarto round.Já Sean Strickland (29v-6d), logicamente, quer vingar a polêmica derrota para Dricus Du Plessis, que na época, representou a perda do cinturão peso-médio, que estava em sua posse. O lutador norte-americano entrou em ação pela última vez em junho do ano passado, no card do UFC 302, quando derrotou o brasileiro Paulo Borrachinha na decisão dividida.O co-main event do UFC 312 reserva mais uma defesa de cinturão para Weili Zhang (25v-3d). A chinesa, que vem embalada por quatro vitórias consecutivas no Ultimate, fez sua apresentação mais recente em abril do ano passado, no histórico UFC 300, quando derrotou a compatriota Yan Xiaonan na decisão unânime dos jurados. Antes disso, vinha de triunfos sobre Amanda Lemos, Carla Esparza e Joanna Jedrzejczyk, respectivamente.Pela frente, Weili Zhang terá Tatiana Suarez (10v-0d). A norte-americana, de 34 anos, está invicta em sua carreira no MMA, com 10 vitórias contabilizadas. Pelo UFC, onde luta desde 2016, Tatiana possui sete resultados positivos, o último deles em agosto de 2023, quando levou a melhor sobre a ex-campeã Jessica Bate-Estaca por finalização no segundo round.

Co-main event reserva mais uma defesa de cinturão para Weili Zhang (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Lutadores brasileiros em ação no UFC 312



Um dos contratados da última temporada do Dana White’s Contender Series, Tallison Teixeira (7v-0d) finalmente fará a sua aguardada estreia na organização diante do neozelandês Justin Tafa (7v-4d). Com um cartel invicto de 7-0 e seis vitórias por nocaute, o brasileiro que manter o bom retrospecto de triunfos pela via rápida para entregar um bom cartão de visitas em sua primeira aparição no UFC.



Outro produto do Dana White’s Contender Series, Rodolfo Bellato (12v-2d) retorna ao octógono após mais de um ano de inatividade devido a uma sequência de lesões. Em sua estreia na organização, em dezembro de 2023, o brasileiro nocauteou o ucraniano Ihor Potieria no segundo round. Agora, para manter o retrospecto invicto no Ultimate, o atleta paulista medirá forças com o australiano Jimmy Crute (12v-4d-1e), que contará com o apoio da torcida local no UFC 312.



Após um início complicado na organização - com duas derrotas seguidas - Gabriel "Mosquitinho" Santos (11v-2d) se recuperou e mostrou o seu real potencial ao vencer o chinês Yizha por decisão unânime. Para seguir com resultados positivos, o peso-pena brasileiro precisa passar pelo australiano Jack Jenkins (13v-3d), que sofreu apenas um revés em quatro apresentações na organização.



Desde a sua estreia na organização, em abril de 2023, Bruna Brasil (10v-4d-1e) vem alternando vitórias e derrotas em suas quatro apresentações. Buscando o seu segundo triunfo consecutivo, a atleta da Fighting Nerds medirá forças no UFC 312 com a chinesa Wang Cong (6v-1d), que vem de derrota para a brasileira Gabriella Fernandes em seu último compromisso.



CARD COMPLETO:



UFC 312

Sydney, na Austrália

Sábado, 08 de fevereiro de 2025

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (00h, horário de Brasília)

Cinturão peso-médio (até 83,9kg): Dricus Du Plessis x Sean Strickland

Cinturão peso-palha (até 52,1kg): Weili Zhang x Tatiana Suarez

Peso-pesado (até 120,2kg): Justin Tafa x Tallison Teixeira

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Jimmy Crute x Rodolfo Bellato

Peso meio-médio (até 77,1kg): Jake Matthews x Francisco Prado



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-pena (até 65,7kg): Jack Jenkins x Gabriel Mosquitinho

Peso-leve (até 70,3kg): Tom Nolan x Viacheslav Borshchev

Peso-mosca (até 56,7kg): Wang Cong x Bruna Brasil

Peso-galo (até 61,2kg): Colby Thicknesse x Aleksandre Topuria

Peso-leve (até 70,3kg): Rong Zhu x Kody Steele

Peso meio-médio (até 77,1kg): Jonathan Micallef x Kevin Jousset

Peso-leve (até 70,3kg): Quillan Salkilld x Anshul Jubli

Um dos contratados da última temporada do Dana White’s Contender Series, Tallison Teixeira (7v-0d) finalmente fará a sua aguardada estreia na organização diante do neozelandês Justin Tafa (7v-4d). Com um cartel invicto de 7-0 e seis vitórias por nocaute, o brasileiro que manter o bom retrospecto de triunfos pela via rápida para entregar um bom cartão de visitas em sua primeira aparição no UFC.Outro produto do Dana White’s Contender Series, Rodolfo Bellato (12v-2d) retorna ao octógono após mais de um ano de inatividade devido a uma sequência de lesões. Em sua estreia na organização, em dezembro de 2023, o brasileiro nocauteou o ucraniano Ihor Potieria no segundo round. Agora, para manter o retrospecto invicto no Ultimate, o atleta paulista medirá forças com o australiano Jimmy Crute (12v-4d-1e), que contará com o apoio da torcida local no UFC 312.Após um início complicado na organização - com duas derrotas seguidas - Gabriel "Mosquitinho" Santos (11v-2d) se recuperou e mostrou o seu real potencial ao vencer o chinês Yizha por decisão unânime. Para seguir com resultados positivos, o peso-pena brasileiro precisa passar pelo australiano Jack Jenkins (13v-3d), que sofreu apenas um revés em quatro apresentações na organização.Desde a sua estreia na organização, em abril de 2023, Bruna Brasil (10v-4d-1e) vem alternando vitórias e derrotas em suas quatro apresentações. Buscando o seu segundo triunfo consecutivo, a atleta da Fighting Nerds medirá forças no UFC 312 com a chinesa Wang Cong (6v-1d), que vem de derrota para a brasileira Gabriella Fernandes em seu último compromisso.Cinturão peso-médio (até 83,9kg): Dricus Du Plessis x Sean StricklandCinturão peso-palha (até 52,1kg): Weili Zhang x Tatiana SuarezPeso-pesado (até 120,2kg): Justin Tafa x Tallison TeixeiraPeso meio-pesado (até 92,9kg): Jimmy Crute x Rodolfo BellatoPeso meio-médio (até 77,1kg): Jake Matthews x Francisco PradoPeso-pena (até 65,7kg): Jack Jenkins x Gabriel MosquitinhoPeso-leve (até 70,3kg): Tom Nolan x Viacheslav BorshchevPeso-mosca (até 56,7kg): Wang Cong x Bruna BrasilPeso-galo (até 61,2kg): Colby Thicknesse x Aleksandre TopuriaPeso-leve (até 70,3kg): Rong Zhu x Kody SteelePeso meio-médio (até 77,1kg): Jonathan Micallef x Kevin JoussetPeso-leve (até 70,3kg): Quillan Salkilld x Anshul Jubli