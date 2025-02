World Cup da ISBJJA vai agitar Cascais com um evento de alto nível - (Foto: @luizimag3)

Publicado 07/02/2025 08:00 | Atualizado 07/02/2025 19:14

Com a proposta de realizar uma das principais competições de Jiu-Jitsu da Europa, a ISBJJA confirmou a World Cup 2025 para os dias 19 e 20 de abril, em Cascais, Portugal. Válido pelo Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, o evento já tem inscrições abertas no site www.isbjja.com.



Durante o fim de semana, o ginásio do Salesianos do Estoril receberá duelos Gi & No-Gi, com expectativa de 1.000 atletas e algumas das melhores equipes da região.