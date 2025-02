Antony fez o primeiro gol pelo Real Betis - Reprodução

Publicado 08/02/2025 16:30

Rio - O atacante Antony marcou o primeiro gol com a camisa do Real Betis, da Espanha. O jogador abriu o placar contra o Celta de Vigo, neste sábado (8), mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 a 2, de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Antony foi emprestado pelo Manchester United, da Inglaterra, até junho. Pelo segundo jogo consecutivo, o jogador brasileiro foi eleito o melhor em campo. Ele abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo e viu o Betis ampliar com Diego Llorente, aos 22.

No segundo tempo, o Betis não conseguiu sustentar a vantagem. O Celta de Vigo descontou com Beltrán, aos 18 minutos, e cresceu no jogo. Empurrado pela torcida, empatou com Javi Rodríguez, aos 20. Já a virada veio com Swedberg, aos 42 da etapa final.

Com a derrota, o Betis ficou na décima colocação, com 29 pontos, enquanto o Celta de Vigo é o 12º, com 28. O Betis volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), contra o Gent, da Bélgica, fora de casa, pela Liga Conferência.