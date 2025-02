Arrascaeta, à direita, e De La Cruz, ao fundo, foram poupados do clássico com o Fluminense - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/02/2025 16:49

Rio - O Flamengo pode ganhar o reforço de dois jogadores para enfrentar o Botafogo na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. Arrascaeta e De La Cruz, que foram desfalques no empate sem gols com o Fluminense , devem voltar a ficar à disposição de Filipe Luís.