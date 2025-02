Jorge Jesus está no Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 11/02/2025 09:51

Jorge Jesus segue em alta na Arábia Saudita, onde comanda o Al-Hilal, mas não esconde o desejo de um dia voltar ao Flamengo . Em entrevista ao Canal 11, o treinador admitiu a vontade de trabalhar novamente no futebol brasileiro, mas descartou aceitar propostas de rivais do Rubro-Negro, onde é ídolo.

"Já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de um dia voltar. Se voltar, não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sporting. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo", afirmou.



Ele ainda explicou o porquê de aceitar a proposta do Sporting, onde ficou da temporada de 2015/16 até a de 2017/18, mesmo sendo ídolo no Benfica.



"Teve a questão sentimental do meu pai. Ele, sportinguista, jogador do Sporting, fazia-me várias perguntas nos últimos anos da vida dele. 'Por que é que não treino o Sporting?' Bem, porque não me convidam. E no dia em que me convidaram, eu fiz isso. Não me arrependo, em nada. É verdade que ele não viu, morreu antes, mas foi por ele", contou.



Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Jorge Jesus deixou o clube durante a pandemia de covid-19, em 2020, para retornar a Portugal, onde comandou mais uma vez o Benfica.

Desde então, o técnico português já conversou com o próprio Flamengo sobre um retorno e também foi procurado por outros clubes. Neste período, ele também revelou o desejo de treinar a seleção brasileira ou a portuguesa.