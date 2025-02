Recomeço de Neymar no Santos gerou críticas - Reprodução / Internet

Publicado 11/02/2025 13:41

Rio - O jornal espanhol "AS" abordou as primeiras impressões de Neymar em seu retorno ao futebol brasileiro. Com o título "a pior versão", a publicação destacou que os números do atacante não foram muito positivos nos seus primeiros jogos pelo Santos.

"O retorno de Neymar ao Brasil não foi fácil. Longe da sua melhor forma física, ainda sem ritmo para aguentar as exigências de uma partida completa, após um longo período de inatividade, sujeito a forte marcação dos rivais e sem conseguir, por enquanto, chegar perto da sua melhor versão como jogador de futebol", disse a publicação.

O "AS" reforçou que Neymar já vem recebendo críticas da imprensa brasileira e até o momento sua chegada repercutiu mais pela importância fora de campo que pelo que ele tem apresentado com a bola no pé.

"O impacto da chegada de Neymar ao Santos está sendo sentido mais fora de campo, em termos de mídia e publicidade, do que dentro dele. Em campo, sua contribuição é muito discreta e ele já recebeu duras críticas da mídia brasileira por sua atuação", opinou.