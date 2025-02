Ex-Fluminense e Real Madrid, Marcelo anunciou aposentadoria no início de fevereiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/02/2025 10:41 | Atualizado 11/02/2025 11:39



Marcelo saiu do Fluminense em 2 de novembro, quando teve o contrato rescindido, e teve três meses livres para tomar a decisão de anunciar a aposentaria . Agora, ele explicou os motivos para pendurar as chuteiras aos 36 anos, entre eles "sinais" sobre sua condição física e também o desejo de ter mais tempo para aproveitar a vida.

"Estou me aposentando do futebol, mas tenho muitas coisas. Tenho um espaço reservado para cerveja (risos). O que eu quero é estar mais perto da minha família, dos meus filhos, da minha esposa", explicou em entrevista ao programa espanhol 'El Hormiguero'.



Agora ex-jogador, Marcelo já tem planos traçados para o próximo passo. Estará ainda ligado ao futebol, inclusive deseja trabalhar no Real Madrid, mas inicialmente não como técnico ou dirigente. Mas também pretende se voltar para outro setor completamente diferente, a arte.



"Tenho uma empresa de representação de jogadores. Tenho uma equipe no Brasil (América-RN. Tenho mais tarefas de escritório. Quero entrar no mundo da arte, da música e fazer filmes com minha esposa", disse, complementando:



"Quero ajudar as pessoas que fazem arte, a visitar galerias, a ir a Malasaña, a estar perto das pessoas que estão pintando um muro. Também adoro música desde pequeno. Conheço alguns cantores e gostaria de produzir uma música, fazer uma batida e me encaixar com esses artistas. Isso seria um sonho".



E Marcelo também tem o desejo de atuar: "Eu também seria um ator. É difícil, mas eu adoraria fazer uma cena ou um filme com minha esposa. Eu interpretaria o vilão ou o mocinho, tanto faz".