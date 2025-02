Vini Jr sorri em jogo do Real Madrid contra o Manchester City - Oli Scarff / AFP

Publicado 11/02/2025 22:42 | Atualizado 11/02/2025 23:02

"É sempre muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Tenho contrato até 2027, mas sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por tanto tempo, de poder fazer história. E receber o carinho da torcida junto com o presidente, o corpo técnico e todos os jogadores me faz estar aqui cada vez mais tempo. Se Deus quiser, nos próximos dias, que a gente já possa resolver toda negociação, e que eu possa ficar aqui muito mais tempo", contou Vini Jr, à TNT.

Na semana passada, o jornal The Athletic revelou que o clube espanhol abriu conversas para renovar o contrato de Vini Jr. O atacante tem vínculo até junho de 2027 e multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões).

Vitória do Real Madrid

Ele também analisou a vitória sobre o Manchester City. O Real Madrid perdia a partida até os 41 minutos do segundo tempo, quando Brahim Díaz deixou tudo igual no marcador. Aos 47, Bellingham virou a partida.

"É difícil até de explicar tudo que acontece nessa competição, mas a gente sabia que tinha que sofrer bastante para sair daqui vitorioso. Conseguimos, no final, nosso objetivo, que era levar esse jogo vivo para Madri. Levamos um pouquinho mais de vantagem com esse gol no final, mas sabendo que não vai ser fácil. Na volta, temos que jogar com a mesma concentração e defender muito bem, porque o City não para de surpreender e sempre tem muitas jogadas", disse Vinícius.

Antes do início do jogo, a torcida do City estendeu um bandeirão com a foto em que Rodri beija a Bola de Ouro. A imagem ainda conta com a frase "Stop Crying Your Heart Out" ("pare de chorar com todo o seu coração", em português), nome de uma música da banda inglesa Oasis, como parte da provocação a Vini Jr



Além disso, durante toda a partida, foi possível ouvir vaias das arquibancadas do Etihad sempre que Vinícius tocava na bola. Ele, porém, não sentiu a pressão e foi eleito o melhor homem em campo . Vinícius participou diretamente do segundo gol e deu a assistência para o terceiro.

"Cada jogo é uma nova história em que posso mostrar meu potencial e tudo que venho fazendo dentro de campo. Nunca tive medo de nenhuma torcida, de nada que acontece dentro de campo. E a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionando, com mais vontade de fazer uma grande partida. E hoje tinha muito claro o que precisava fazer para ajudar minha equipe. Ganhei o melhor da partida e espero seguir assim para ajudar nosso time na volta", destacou o atacante brasileiro.