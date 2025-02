Gabriel Sampaio onda gigante em Nazaré durante tempestade - Divulgação

Publicado 11/02/2025 16:39

Enfrentando condições extremas, o surfista Gabriel Sampaio desafiou uma das maiores ondulações já registradas na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Em meio a ventos de até 180 km/h causados pela Tempestade Hermínia, o brasileiro encarou um dos momentos mais intensos de sua carreira.

"Foi, sem dúvida, uma das condições mais extremas que já encarei em Nazaré. O mar estava imprevisível, com muito vento e ondas muito rápidas. Cada segundo exigia o máximo de atenção e controle", relatou Gabriel Sampaio, que há dez temporadas desafia as ondas gigantes do local.

Desde cedo, Gabriel mostrou aptidão para o surf. Natural de Recife, começou a surfar ainda criança ao lado do pai e, após se mudar para o Rio de Janeiro, aprimorou sua técnica em Itacoatiara. A virada para as ondas gigantes aconteceu aos 16 anos, com incentivo do Ângelo Giló e do Beg, e sua primeira expedição para mares desafiadores foi no México, em 2015. No entanto, ao conhecer Nazaré, deixou os planos de ir ao Hawai de lado e fez do local sua base para o treinamento e evolução no esporte.

Durante a tempestade Hermínia, que atingiu diversos países da Europa, causando estragos jamais registrados nos últimos 40 anos, a Praia do Norte mostrou seu lado mais tenso. O Porto de Abrigo, que tem como característica ser um dos últimos a ser fechado em Portugal, teve sua navegação interrompida para embarcações de até onze metros devido às condições extremas apresentadas, mas a equipe de Gabriel Medeiros só descobriu isso ao retornar à cidade.

"Estar na água em uma situação como essa não é apenas sobre pegar a maior onda. É sobre planejamento, controle e muito respeito pelo oceano. Quando vi a série se aproximando, sabia que aquela era a minha chance, mas também sabia que qualquer erro poderia custar caro", explicou Gabriel, que atualmente está no top cinco mundial da categoria tow in e é bicampeão do Itacoatiara Big Wave.

Além dos desafios dentro d’água, Gabriel tem se engajado em projetos sobre saúde mental no esporte. A Global Med, sua patrocinadora, produziu um material abordando a importância do equilíbrio psicológico para atletas de alto rendimento.

"A preparação física é fundamental, mas o lado mental é o que realmente faz a diferença quando você está diante de uma onda gigante. Saber lidar com o medo e a adrenalina é um fator determinante para o sucesso", afirmou.