Salvador - O Bahia decidiu antecipar a ida dos goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe para La Paz, na Bolívia, onde acontecerá a partida contra The Strongest, válida pela Libertadores. A dupla viajará com cinco dias de antecedência em relação ao restante do grupo para a cidade, que está a mais de 3.600 metros acima do nível do mar.

"A ideia da viagem é fazer com que os atletas, treinando na altitude, estejam melhor preparados para encarar o cenário da estreia do Esquadrão na Taça Libertadores de 2025, como velocidade da bola, tempo de reação, mudança de trajetória e gestos técnicos", diz um trecho da nota do Bahia.

O preparador de goleiros, Eduardo Varjão, e o coordenador médico do Bahia, Rafael Garcia, viajarão junto com os dois. Haverá quatro atividades com bola no CT do Bolívar. Já o restante do grupo deve desembarcar em La Paz na próxima segunda-feira (17).

A partida entre The Strongest e Bahia acontecerá na terça-feira da semana que vem (18), em La Paz. O jogo da volta acontece em 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova Salvador. Quem levar a melhor avança à terceira fase preliminar da Libertadores.