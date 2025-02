Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 15:42

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, fez a alegria dos seus fãs nas redes sociais. A beldade divulgou um ensaio sensual no Instagram. Em seu perfil oficial, a modelo ainda enviou uma mensagem com os dizeres: "Sou fogo que arde".

Os seguidores fizeram muitos elogios nas redes sociais: "Muito linda", "Cada vez mais perfeita", "Você é maravilhosa", "Uma verdadeira deusa", foram os comentários.

Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A beldade é bastante conhecida em seu país pela beleza.