Pierluigi Collina é considerado um dos maiores árbitros da história do futebol - AFP

Publicado 11/02/2025 15:11 | Atualizado 11/02/2025 15:13

Rio - O ex-árbitro Pierluigi Collina revelou os bastidores da história para conseguir ficar com a bola da final da Copa do Mundo de 2002. Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o italiano contou que deu o apito final com mais de 10 segundos de atraso para garantir que teria o objeto nas mãos.

"Tenho a bola da final da Copa do Mundo de 2002. Naquele dia, dei o apito final, acho, com 13 ou 14 segundos de atraso, insignificante para o resultado, só para ter certeza de que a bola estava em minhas mãos, para poder levá-la para casa", disse Collina.

O Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 e conquistou o pentacampeonato mundial em 2002. Pierluigi Collina conseguiu ficar com a bola do jogo e contou que, após o apito final, tentaram tirá-la de suas mãos, mas ninguém conseguiu convencê-lo.

"Durante a cerimônia de premiação, antes de receber minha medalha, alguém da organização me disse: Pierluigi, se você me der a bola, eu seguro ela para você. Eu respondi: “Sem chance, a bola fica comigo”. Nas fotos da cerimônia, estou sempre segurando aquela bola", afirmou.