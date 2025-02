João Fonseca ocupa a 98ª posição no ranking mundial da ATP neste momento - William West / AFP

Publicado 11/02/2025 14:49 | Atualizado 11/02/2025 14:50

Sensação do Brasil, João Fonseca teve rápida ascensão na carreira como tenista e passou a ser equiparado com Guga, o maior do esporte no país. Antes de estrear no ATP 250 de Buenos Aires, o garoto 18 anos rechaçou qualquer tipo de comparação e exaltou o legado do ídolo.

"A carreira do Guga foi incrível. Ele é um ídolo para mim, mas espero que eu possa fazer minha própria história. Só quero me divertir jogando tênis e construir uma boa carreira. Não gostaria de assinar a história de outra pessoa. Quero fazer a minha própria", declarou o jovem em entrevista ao jornal 'Olé', da Argentina.

Com o bom desempenho recente, João Fonseca já entrou para a história e ocupa, neste momento, a 98ª posição no ranking mundial da ATP . Entre o fim de 2024 e o início de 2025, conquistou dois títulos seguidos: o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, chamando a atenção no mundo do tênis.