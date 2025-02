João Victor em jogo do Vasco no estádio de São Januário - Matheus Lima/Vasco

João Victor em jogo do Vasco no estádio de São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/02/2025 22:59

Rio - O Cruzeiro fez uma proposta pelo zagueiro João Victor. O defensor ficou balançado e vê uma mudança para Belo Horizonte com bons olhos, mas o Vasco não tem interesse em negociá-lo. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

A Raposa está no mercado em busca de um atleta da posição por causa da situação de João Marcelo. O zagueiro sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e pode não retornar nesta temporada.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, toca as conversas. Ele, aliás, trouxe o defensor para o Vasco enquanto esteve no Cruz-Maltino.

Já o Gigante da Colina, como dito acima, não tem interesse na negociação. João Victor é titular da zaga cruz-maltina, e a janela de transferências fechará no dia 28 de fevereiro, o que encurta o tempo para uma reposição.