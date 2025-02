Gabriel Souza, o GB, em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Gabriel Souza, o GB, em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 11/02/2025 12:00 | Atualizado 11/02/2025 12:03

Rio - A contratação do atacante Gabriel Souza, conhecido como GB, de 20 anos, pelo Fenerbahçe, da Turquia, não deverá acontecer. De acordo com informações do jornalista Yaz Sabuncuoglu, o clube desistiu ao saber que o jogador do Vasco tem uma lesão na perna direita.

O brasileiro já estava em Istambul para realizar exames médicos pelo novo clube, porém, acabou não passando. Com isso, GB deverá embarcar de volta para o Rio de Janeiro e se reapresentar ao Vasco.

A operação seria de 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 17,89 milhões). GB iria assinar contrato com o Fenerbahçe por cinco temporadas, e seria emprestado automaticamente ao Kasimpasa para ganhar experiência e voltar em definitivo para o grande clube turco em junho.

Revelado pelas categorias de base do Vasco, GB se profissionalizou em 2023. Ele teve poucas chances na equipe profissional do Cruz-Maltino. No total, entrou em campo em oito partidas e não balançou as redes.