O atacante GB comemora gol como profissional do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 10/02/2025 19:47

Promessa do Vasco, o atacante GB, de 20 anos, está de saída para o futebol turco. Ele foi vendido ao Fenerbahce, do técnico José Mourinho, mas será emprestado ao Kasimpasa, também da primeira divisão da Turquia, até o meio do ano. A informação são dos jornalistas Rodrigo Silvério e Venê Casagrande.

Os valores ainda não foram revelados. No fim de seu contrato de empréstimo com o Kasimpasa, GB retornará ao Fenerbahce. O jogador já viajou para a Turquia, onde vai realizar exames nesta terça-feira (11) e assinar um contrato de cinco anos com a equipe turca.



Após 17 meses afastado devido a grave lesão no joelho, GB se recuperou e voltou recentemente ao time profissional, sendo incluído nas partidas do início do Campeonato Carioca. Mas, ao que tudo indica, a sua última partida com a camisa do Cruz-maltino foi contra o Bangu, no dia 14 de janeiro, no empate sem gols.