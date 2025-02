Dimitri Payet em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Dimitri Payet em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 10/02/2025 08:30 | Atualizado 10/02/2025 08:49

Rio - O Vasco está próximo de carimbar a vaga na semifinal do Carioca. Para alcançar o objetivo, o Cruz-Maltino precisa vencer o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), em Saquarema, para depender apenas de si nas últimas duas partidas contra Flamengo e Botafogo, nos dias 15 e 23.

Em terceiro lugar com 13 pontos, o Vasco pode terminar a rodada na vice-liderança com 16 e abrir quatro de vantagem para o quinto colocado — atualmente o Botafogo, com 12. Para isso, o Cruz-Maltino aposta no talento e experiência de Payet, que deve receber mais oportunidades no lugar de Coutinho, que se lesionou.

O problema, no entanto, é que Payet ainda não convenceu em 2025. O meia francês, de 37 anos, não foi bem contra Volta Redonda e Fluminense. Na temporada, o jogador entrou em campo cinco vezes e soma 213 minutos — com uma média de pouco mais de 42 minutos por partida.

Coutinho foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador sentiu no clássico com o Fluminense, no último dia 5, poucos minutos após marcar o gol que abriu o placar. O Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, de virada.